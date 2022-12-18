Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, сложной остается ситуация с тепло- и электроснабжением.

«Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с подачей воды», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.

«Наиболее сложная ситуация — это Киев и область, это Винница и область, это Львов и область, но и во многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения», — продолжил он.

Зеленский также сообщил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы.