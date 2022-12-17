Скончался азербайджанский актер театра и кино Садиг Ахмедов, сообщили Trend в близком окружении артиста. Актеру было 62 года.

Садиг Ахмедов родился 5 февраля 1960 года. В 1978-1982 годах проходил обучение на курсе Мехти Мамедова в Институте искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В разные годы актер служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна (сейчас – Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна), театре «Ибрус».

Снимался в фильмах и сериалах, среди которых «Дронго», » Прощай, южный город», «Жизнь Джавида», «Град» и многие другие.