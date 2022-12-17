Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах к 2030 году. Об этом сообщает ERR.

По информации портала, министр образования Тынис Лукас рассказал, что правительство Эстонии создаст новые места подготовки учителей в университетах. Также с начала 2023 года вырастет заработная плата преподавателей до €1749.

Сообщается, что к 2024-2025 учебному году на эстонский язык должны будут перейти детские сады и начальные школы. Все учителя с 1 августа 2024 года должны будут подтверждать знание эстонского языка для получения квалификации. Директора и завучи учебных заведений должны будут освоить эстонский на уровне не ниже С1 с 1 августа 2023 года.

Ранее парламент Эстонии Рийгикогу большинством голосов утвердил закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык.