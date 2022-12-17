Украина готовится к новой попытке России вторгнуться с севера — возможно, в годовщину своей первой неудачной попытки захватить Киев в феврале прошлого года, сказал высокопоставленный командующий.

Президент Владимир Путин может даже в конечном счете приказать миллионам солдат вступить в войну, поскольку наступление России захлебывается перед лицом ожесточенного и стойкого сопротивления Украины, сказал в интервью генерал-майор Андрей Ковальчук, один из самых высокопоставленных военных офицеров Украины.

Он сказал, что украинские вооруженные силы готовы сражаться с миллионами россиян, но им потребуется еще больше оружия и поддержки со стороны западных союзников.

48-летний генерал-майор Ковальчук, ключевой архитектор крупного контрнаступления на юге страны, сказал Sky News, что Украина выиграет войну, вернув себе всю свою территорию, включая Крымский полуостров, но самые ожесточенные бои могут быть еще впереди