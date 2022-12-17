ООН хотела бы видеть мир в Украине, а не накачивание региона вооружениями. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о реакции на ожидаемое объявление США о поставках Киеву комплексов ПРО Patriot.

«Все, что мы видим сейчас, в последние дни — одна эскалация, а это вовсе не то, что мы хотим видеть. Генеральный секретарь хотел бы завершения этой войны, но сейчас мы видим интенсификацию конфликта», — сказал он.

«Я не буду комментировать размещение каждой отдельной системы вооружений. Мы хотели бы видеть не закидывание театра боевых действий в Украине оружием, а мир», — добавил Дюжаррик.