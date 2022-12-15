«Армянское население Карабаха не имеет проблем ни с едой, ни с медикаментами. Азербайджан готов оказать любую гуманитарную помощь». Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД отметил, что Азербайджан не несет ответственности за газоснабжение на этой территории:

«Азербайджанская сторона не создавала каких-либо проблем. В других наших районах из-за суровых погодных условий также возникли сбои в газоснабжении. Это не новый случай. Если бы была связь между местным населением и государственными структурами, вопрос был бы своевременно решен. Сейчас они избегают контакта с азербайджанской стороной, чтобы усилить драматизм”, — подчеркнул министр.

Министр добавил, что этнические армяне имеют право жить на этих территориях в рамках законов Азербайджана, и Азербайджанское государство признает это.