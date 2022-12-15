16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем — 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем — 10-12° тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных районах возможны небольшие осадки, снег, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем — 10-15° тепла, в горах ночью — 3-8° мороза, днем от 0-3° мороза.