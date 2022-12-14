Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать», — обратился Путин на совещании правительства к главе Роспотребнадзора Анне Поповой после ее доклада о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране.

«Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на уточняющий вопрос подтвердил ТАСС, что речь идет о прививке от гриппа.