Суд Стамбула приговорил мэра города Экрема Имамоглу к 31 месяцу лишения свободы за оскорбление представителей Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Экрем Имамоглу был приговорен к двум годам, семи месяцам и 15 дням тюремного заключения за оскорбление членов ЦИК», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Имамоглу к тюремному заключению по обвинению в «публичном оскорблении государственных должностных лиц, работающих в комитетах, в связи с их обязанностями». В частности, постановил суд, Имамоглу оскорбил Сади Гювена, который был председателем ЦИК в то время, и десять других членов комиссии.