Готовившие госпереворот в Германии планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили более ста соглашений о неразглашении, в которых заговорщики поклялись сохранять секретность планов группы. В них входили нападение и арест членов парламента, а также убийство канцлера. Нарушение договора, как сказано в соглашениях, карается смертью.

Кроме того, во время рейдов следователи обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия, а также изъяли тысячи патронов для другого оружия, которое еще предстоит найти в спрятанных тайниках.

На данный момент полиция арестовала 23 подозреваемых по делу о заговоре с целью свержения власти и ведет расследование в отношении еще 31 человека, отмечается в статье.