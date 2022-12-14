Для армянской дипломатии продолжается сезон плохих новостей. Правовой комитет ПАСЕ не принял предложение Армении о введении санкций против Азербайджана. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что мониторинговая миссия ЕС завершит свою деятельность в Армении 19 декабря.

«Мы согласились отозвать миссию и направить команду для изучения возможного будущего взаимодействия с ЕС», — добавил Боррелль.

А теперь подробно. Напомним, что наблюдательная миссия ЕС появилась на границе Армении с Азербайджаном, причем с ее армянской стороны, 20 октября. Решение было принято на встрече в Праге, где, кроме Шарля Мишеля, присутствовал и Эммануэль Макрон, однако Азербайджан не дал согласия на работу этой миссии на своей территории, и в результате евронаблюдатели появились только с армянской стороны. Они исправно ездили по приграничным районам, встречались с представителями местных властей, обещали подготовить доклад, но «расколоть» евронаблюдателей на какие-то жесткие заявления в адрес Азербайджана «принимающей стороне» не удалось. И вот теперь миссия пакует чемоданы. Еврокино закончилось, всем спасибо.

Интересно, конечно, что напишут евронаблюдатели в своём итоговом докладе и отметят ли они, что на стене кабинета одного из местных чинуш, с которым они встречались, висела карта Армении с «включением» в нее ранее оккупированных территорий Азербайджана — Карабаха и Восточного Зангезура.

Но есть и другая сторона вопроса. Армянская дипломатия, которая и так живет в режиме «вспотеешь утираться», получила за короткое время с европейского направления аж две очень плохие новости. И это не просто неудачи. Речь о провале всей европейской стратегии Армении.

А здесь нужны подробности. За три десятка лет после распада СССР Армения получила предостаточно «конфеток» от России, начиная от нефти и газа по внутренним ценам и заканчивая «Искандерами» и самолётами с оружием, но теперь статус «форпоста России» Ереван тяготит. А точнее сказать, пугает. Во время 44-дневной Отечественной войны поддержка России ожидаемых дивидендов не принесла. Во время приграничных столкновений Москва тоже не торопилась ввязываться и заново захватывать для Армении Кельбаджар. Наконец, в ходе нынешнего кризиса на дороге Шуша-Ханкенди росмиротворцы тоже разочаровали армянскую сторону, дав понять, что прорывать азербайджанский пикет силой не будут.

Но самое главное, Армению не на шутку пугают последствия украинской войны. Которые будут «бить» и по России, и по ее форпосту. Понятно, что в появлении евронаблюдателей на границе Никол Пашинян, возможно, видел способ реинкарнации своей старой идеи «зеркального отвода войск от границы и размещения международных наблюдателей», заморозить процесс делимитации и избежать дальнейших территориальных потерь. На Баграмяна, 26 прекрасно знают, кто и чьи территории «прихватил» в приграничье за время оккупации. Но не только и, возможно, даже не столько. Куда важнее для ереванской верхушки было заручиться хоть чем-то на западном треке, продемонстрировать всем и вся, что Армения — это не «жилой городок при 102-й базе» и не «форпост», а страна победившей революции, которая противостоит такому-сякому «мусульманскому» и «авторитарному» Азербайджану, это древний многострадальный христианский народ, и мировое сообщество не может просто взять и бросить Армению на произвол судьбы… Ну и, конечно же, огромные надежды возлагались на собственное лобби, которое уже, как казалось, добилось серьезного успеха во Франции. Оставался пустяк: «закрепить успех».

И в самый критический момент Боррель просто сбрасывает Армению с доски. Как оказалось, эта страна в Европе никого не интересует. А европейская политика состоит не только из персон вроде Валери Пекресс и Евы Кайли.

Вопрос в том, как скоро это поймут в Ереване?

Нурани