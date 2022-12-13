Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и наносить ущерб окружающей среде.

Об этом 13 декабря на встрече с представителями дипломатического корпуса и военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев добавил, что незаконная эксплуатация природных ресурсов на указанных территориях Азербайджана должна быть прекращена, эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе законодательства Азербайджана.