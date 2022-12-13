Правительство Великобритании разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета подпавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

«Я пообещал изучить вопрос введения санкций в отношении тех лиц, которые поддержали действия президента РФ Владимира Путина на Украине», — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.

«Кроме того, мы изучаем потенциальный механизм, который должен быть надежным с юридической точки зрения, чтобы взять ихактивы под контроль как часть репараций для реконструкции и восстановления», — отметил Клеверли.

Всего, по данным британского внешнеполитического ведомства, в ответ на «спецоперацию» Лондон применил рестрикции в отношении 1,2 тысячи граждан РФ и более чем 120 российских компаний.