В Миллим Меджлисе предложено не применять ограничение в пределах в 300 долларов при заказах товаров из-за границы. Такое предложение внес депутат парламента Руфат Гулиев, сообщает Minval.az.

«Некоторое время назад мы снизили лимит с $1000 до $300 для физических лиц на ввоз товаров без уплаты таможенной пошлины. Однако при ввозе товаров из-за границы, насколько правильно включать в эти 300 долларов «дорожные расходы» ( плату за доставку)? Люди просят, чтобы хотя бы эти «дорожные деньги» не входили в лимит 300 долларов. Если возможно, пусть этот вопрос будет рассмотрен», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание и на новшества, наблюдаемые в последнее время на таможне: «Раньше я летал в Дубайя. Всем известно, что Дубай считается очень рискованным рейсом в нашей стране. Меня как депутата встречали хорошо, но я хотел покинуть аэропорт как обычные граждане и увидеть изменения. Реформы чувствуются».