Министр обороны обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что в районе сектора Таванг в штате Аруначал-Прадеш была пресечена попытка вторжения китайских военнослужащих на индийскую территорию — индийские пограничники вступили в рукопашную схватку, сообщает Reuters.

«Между китайскими и индийскими войсками произошел рукопашный бой. Индийские войска не позволили войскам НОАК войти на нашу территорию», — заявил Сингх.

Отмечается, что в некоторых районах сектора Аруначал-Прадеш Китай и КНР контролируют территории «до своих линий притязаний», и такая тенденция наблюдается с 2006 года.