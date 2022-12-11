После восьми волн российских ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждено 40% объектов высоковольтной сети, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит мощности.

«Каждый из нас должен осознать, что эту зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», — подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что Кабмин поручил Минэнерго определить и подать на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения.

Премьер-министр также рассказал о поддержке регионов, отметив, что в целом на их восстановление правительство выделило уже более 5 млрд гривен (свыше 231 млн манатов).

Отметим, что Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины восемь волн массированных ракетных ударов. В «Укрэнерго» заявили, что за два месяца РФ выпустила по объектам энергетики более 1000 тяжелых ракет и дронов.

Последняя массированная ракетная атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.