Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти потребовал от сербов убрать баррикады на севере края до конца воскресенья, сообщает ТАСС.

После заседания Совета безопасности непризнанного Косова, премьер Альбин Курти отчитался перед странами Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия) на онлайн встрече, что поставил сербам в крае ультиматум, убрать баррикады с автомагистралей на севере Косова и Метохии до вечера воскресенья. В противном случае в ситуацию вмешается полиция непризнанного Косова.