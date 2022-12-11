Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев подтвердил, что Германия пообещала Киеву дальнейшие поставки вооружений.

Об этом сказал Макеев в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

«Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Каких именно, мы объявим вместе в надлежащее время», — . На фронте срочно необходимы дополнительные системы ПВО, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы, отметил украинский дипломат.

«Кроме того, — добавил он, — продолжаются переговоры о поставках БМП Marder и танков Leopard. Но решение остается за федеральным правительством».