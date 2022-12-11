Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Иране Саймона Шерклиффа в связи с высказываниями британских властей о внутренних делах Ирана, сообщает IRNA.

Поддержка британскими властями террора и беспорядков в Иране, а также введение незаконных санкций против ряда иранских граждан были одними из причин, по которым Шерклифф был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Продолжение интервенционистских высказываний официальных лиц Великобритании о внутренних делах Ирана, поддержка британским правительством и СМИ недавних беспорядков в Иране и введение Великобританией санкций против иранских граждан были решительно осуждены иранскими дипломатами во время встречи с послом.

Также было подчеркнуто, что усилия британских и базирующихся в Лондоне СМИ по продолжению беспорядков в Иране ни к чему не приведут и только усилят ненависть иранского народа к британской антииранской политике.

Посол Великобритании был проинформирован о том, что Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на санкции.