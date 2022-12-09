Указом президента от 16 ноября 2022 года утверждена Первая Государственная программа по Великому возвращению на территории, освобожденные от оккупации. По предварительной оценке, 32,7 миллиарда манатов будет выделено из бюджета на реализацию Стратегии развития. Из них 19,2 млрд. манатов (58,7%) будет направлено на обеспечение Великого возвращения. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил премьер-министр Али Асадов, сообщает Minval.az.

По его словам, на финансирование проектов и мероприятий, предусмотренных Стратегией развития, будет выделено 5,2 миллиарда долларов, из них 3 млрд. манатов составляют расходы на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий (на 12,4 процента больше, чем в 2022 году).

За последние два года на реализацию проекта «Великое возвращение» из государственного бюджета было выделено 5,8 миллиарда долларов.