В Азербайджане около 2 млн. человек страдают от избыточного веса.

Об этом на презентации проекта «На пути к здоровому весу» сказал председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев.

Он сказал, что это означает 20 процентов населения: «Избыточный вес стал довольно серьезной проблемой в мире, эта проблема есть и в Азербайджане. Избыточный вес вызывает ряд заболеваний. Хочу отметить один момент, если в 2020 году число больных сахарным диабетом составляло около 250 тысяч, то в прошлом году их уже было около 310 тысяч. Это только зарегистрированные пациенты».