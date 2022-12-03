В Сумгайыте задержаны члены трех преступных группировок из 8 человек, совершивших серию краж за последние 15 дней, сообщает пресс-служба МВД республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции города Сумгайыта, на территории города были задержаны подозреваемые в кражах из магазинов, домов и автомобилей. Задержанными оказались ранее судимые: Фарид Бахшиев, Ташгын Салманов и Фарид Гурбанов.

В ходе расследования выяснилось, что эти люди похитили домашнюю утварь из более чем 10 домов в жилом массиве «Новхана баглары». Далее были были задержаны и переданы следствию Габиль Керимов и Орхан Гурбанов, которые по ночам совершали автомобильные кражи.

В ходе последней операции были задержаны Руслан Гасымов, Роман Исмаилов и Ибрагим Абдуллаев, похитившие из домов на улице Набережной ремонтно-строительные инструменты и прочие предметы.