В МЧС поступила информация об обнаружении сотрудниками МВД взрывчатого боеприпаса в одной из квартир в Ясамальском районе столицы.
К месту происшествия были привлечены оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.
После принятия сотрудниками полиции необходимых мер безопасности оперативной группой по разминированию было установлено, что обнаруженным на съемной квартире боеприпасом является пригодная к использованию ручная граната Ф-1.
Боеприпас был изъят специалистами оперативной группы для обезвреживания.
При осмотре места происшествия и его окрестностей других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
В МВД проводится расследование по данному факту.
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