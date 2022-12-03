В МЧС поступила информация об обнаружении сотрудниками МВД взрывчатого боеприпаса в одной из квартир в Ясамальском районе столицы.

К месту происшествия были привлечены оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.

После принятия сотрудниками полиции необходимых мер безопасности оперативной группой по разминированию было установлено, что обнаруженным на съемной квартире боеприпасом является пригодная к использованию ручная граната Ф-1.

Боеприпас был изъят специалистами оперативной группы для обезвреживания.

При осмотре места происшествия и его окрестностей других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

В МВД проводится расследование по данному факту.