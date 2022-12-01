В ходе своей пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции, как уже рассказывал Minval, в числе прочего, коснулся и ситуации между Азербайджаном и Арменией. Сергей Викторович констатировал, что после пражской встречи вопрос Карабаха решён, это территория Азербайджана, и Армения это признала, что Азербайджан готов предоставить карабахским армянам гарантии безопасности, выражал сожаление, что Запад пытается приватизировать договоренности.

Но вот что примечательно. Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции использовал термин «Карабах». Один раз, правда, произнёс: «Нагорный Карабах», но тут же «поправился». В самом деле, в дипломатических кругах популярна фраза: «В протоколе нет мелочей». Тем более мелочей нет в выборе топонимов. «Карабах» в устах Лаврова целиком и полностью соответствует, во-первых, позиции Азербайджана — в Баку на самом высоком уровне подчёркивали и подчеркивают, что в Азербайджане нет такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах» — есть Карабахский экономический регион, и то, что в его части временно расквартированы российские миротворцы, не даёт никаких «статусных» аргументов и преференций.

Здесь бы порадоваться и поставить точку. Но заявление Лаврова прозвучало на фоне скандала, разгорающегося вокруг российских миротворцев в Карабахе. Где в релизах регулярно используется и «Нагорный Карабах», и «Нагорного-карабахская территория» без указания ее принадлежности Азербайджану, и «Степанакерт» вместо Ханкенди, и «Мардакерт» вместо Агдере…

И что теперь считать официальной позицией России? Кто ее выражает — Лавров или Волков?

Можно вспомнить, что такое происходит не в первый раз. В конце февраля 2021 года случилась показательная чехарда с пресс-релизами на сайте МЧС РФ и посольства России в Армении. Сначала там было указано, что по запросу «местных властей» в «Степанакерт» отправлена партия гуманитарной помощи — пиломатериалы, кровельное железо и т.д. В Азербайджане справедливо возмутились: почему «Степанакерт», а не Ханкенди? Что это за «местные власти»? Остатки сепаратистского режима, который априори вне правового поля и с которым официальным структурам надлежит не иметь никаких сношений? Релиз исправили, убрали «местные власти», а пункт назначения указали как «Степаракерт/Ханкенди». В ответ на истерику уже в армянском секторе пункт назначения убрали вообще. После чего в Азербайджане, в том числе на сайте Minval.az, задавали неприятные для кого-то вопросы и напоминали, что госструктуры в таком случае должны выступать с единой позиции. И не менять ее по десять раз на дню. А в военных кругах дисциплина должна быть посерьёзнее. И еще одно обстоятельство. Ошибиться и «не учесть» можно один раз. А в релизах РМК провокационная топонимика используется раз за разом даже после многократных протестов Азербайджана.

И как это понимать? Почему пресс-релизы миротворцев не соответствуют официальной позиции России, которую в очередной раз изложил глава МИД РФ Сергей Лавров? Можно было бы понять, если бы, к примеру, командующий каким-нибудь дальним гарнизоном на Камчатке, отправляя, к примеру, кого-то из своих офицеров в порядке ротации в состав РМК, не разобрался, надлежит ли говорить «Карабах» или «Нагорный Карабах». Можно понять, что у России, прежде всего в армейских кругах, хватает проблем и головной боли, что на фоне украинской войны Карабах — далеко не тема номер один, но дисциплину и уважение к официальной позиции никто не отменял.

Тем более генералу Волкову, командующему миротворцами в Карабахе, знать это положено «по штату».

И если его релизы раз за разом противоречат официальной позиции России — то что это значит? У политических властей России не хватает духу и полномочий призвать к порядку отдельно взятого генерала? Или там не считают необходимым это делать? Но если так, то вынуждены напомнить: дружеские отношения — улица с двусторонним движением. А для Азербайджана нет более важного вопроса, чем территориальная целостность и государственный суверенитет.

И да, здесь тем более нет «мелочей». Даже в генеральских погонах.

Нурани, обозреватель