Несколько дней назад Баку был потрясен ужасным преступлением, совершенным на турнире по дзюдо, организованном клубом «Арифоглу» в Олимпийском спортивном комплексе «Шаган». Житель города Сумгайыт Руслан Сафиханов (2002 г.р.) на почве личного конфликта нанес множественные ножевые ранения Туралу Рустамову (2006 г.р.), в результате чего юноша скончался. Общество было не просто потрясено. Особое возмущение вызвал тот факт, что преступление это совершено спортсменом. Спорт — эта та сфера, где не просто тренируют, но и принимают непосредственное участие в духовном воспитании подопечных. Ведь самый главный девиз спортсмена, тем более, борца: «Не обижай слабого!».

Комментируя этот случай Minval.az, заслуженный тренер Азербайджана по карате киок-шинкай, заслуженный работник физической культуры и спорта Азербайджана, обладатель черного пояса и 5-го дана, президент клуба «Ояма-Киокушинкай» Башир Гусейнов отметил, что видел это видео в интернете, и оно очень глубоко потрясло его. И не только потому, что был убит молодой, перспективный спортсмен Турал Рустамов, а еще и потому, что убийца этого юноши – Руслан Сафиханов — тоже спортсмен.

«Но его поведение совершенно не вмещается в такое понятие как «спорт», да и в понятие «человек» в целом. Я считаю, что его действия – черное пятно позора на азербайджанском спорте. К тому же убийца возглавлял команду дзюдоистов в отсутствии своего отца — Эльчина Сафиханова, кстати, тоже заслуженного тренера Азербайджана, работающего в спортивном обществе «Динамо» МВД. Я читал его интервью, и видел, что он в какой-то мере пытается обелить имя своего непутевого сына, хоть чем-то оправдать его зверский, нечеловеческий поступок. Но считаю, что ничто не способно оправдать это подлое убийство», — сказал Гусейнов.

Всем известно, что спортсмена в первую очередь отличают выдержка и самоконтроль, а отнюдь не физическая сила. Годы сложных тренировок учат спортсмена высоте духа, самообладанию и уважению.

По словам Башира Гусейнова, есть виды спорта, имеющие глубокие корни, они древние, зарожденные много веков назад, и философия их в корне отличается от смешанных современных стилей, отличительной чертой которых являются нахрапистость и бравада.

«Приведу пример: в федерациях, практикующих древние традиционные виды единоборств, существуют свои глубинные традиции, правила, устои. По каким-то причинам 25-летний обладатель черного пояса, занимающийся в секции с восьми лет, опоздал на занятия. Заходя в зал, он не проходит на свое заслуженное место в первом ряду, а садится в самый последний ряд возле 15-летнего спортсмена, у которого белый пояс. Опоздавший не имеет права сесть на свое место, он понимает, что провинился и проявил неуважение, опоздав на занятие. Это не унижение, не оскорбление – это суть философии спорта. И так спортсмен ведет себя не только на татами или пред сенсеем, а в жизни, потому что у него уже отработано чувство уважения к внешнему миру, основанное на личных ощущениях и воспитании», — сказал он.

Гусейнов отметил еще одну важную деталь: для любого спортсмена место, где он тренируется, практикуется и соревнуется – священно. Руслан Сафиханов принес в олимпийский комплекс нож и совершил убийство, осквернив на веки вечные не только себя и своего отца, но и место, где проходили состязания.

«Считаю, что Сафиханова нужно наказать по всей строгости закона. Ведь если человек ходит с ножом, значит он готов всегда его применить. Я обратил внимание на характер нанесенных ударов: Сафиханов бил ножом и в голову, и в шею, и в бок, практически крошил Турала на куски. Для меня это не понятно. Весь спортивный мир решительно осуждает этот страшный инцидент. Отец Сафиханова утверждает, что его сын пошел на убийство, будучи доведенным до состояния аффекта. Но какого аффекта? От чего? От того, что Турал положил ноги на спинку кресла? По моим данным, Турал одолжил свою обувь парню, вышедшему в туалет, и потому сидел с поднятыми ногами. Дзюдоисты, как и прочие представители боевых искусств, сражаются босиком, кстати. Разве могло такое довести до состояния аффекта? Где в тот момент были его выдержка, где его самообладание, спортивная дипломатия? Если Сафиханов был возмущен поведением Турала, он мог бы просто ему об этом спокойно сказать, объяснить, обратиться к судье соревнований, к руководству олимпийского комплекса – вариантов было много на самом деле. Но Сафиханов выбрал самый радикальный метод, к сожалению. Я как тренер, как отец, осуждаю Сафиханова и абсолютно не согласен с позицией его отца, который пытается оправдать сына. Турала больше нет, и я даже не могу представить миллионную частицу горя, которое испытывают его родители. Мне страшно представить это горе в полной мере, ведь я тоже отец. И потому я настаиваю на том, чтобы все спортивное сообщество, все спортсмены нашей страны, руководство которой прилагает максимальные условия для комфорта в этой сфере, написали петицию и выступили против подобных инцидентов. Считаю, что обязательно должно быть ужесточено наказание для тех, кто носит холодное оружие. Бытовое насилие, поножовщина среди молодежи, к сожалению, сегодня это гигантская проблема в нашей стране», — сказал Башир Гусейнов.

В свою очередь заслуженный тренер по джиу-джитцу, руководитель клуба «Самурай», обладатель черного пояса Али Джафаров заявил, что в основе дзюдо лежит школа джиу-джитцу, и дзюдоисты проходят через те же базовые принципы – самоконтроль, воспитание, уважение, выдержка.

«Дзюдо – это не просто умение швырнуть соперника, это умение обуздать свои эмоции. Нас так тренировали наши учителя и сегодня, когда мы сами стали сенсеями, мы несем свет этих знаний и, соответственно, несем ответственность за своих учеников, потому что воспитание и навыки в них вкладываем мы сами. Они – наше лицо, поколение, воспитанное нами. Я осуждаю подобное поведение и считаю, что таким «спортсменам» не место в азербайджанском спорте. Правоохранительные органы должны провести самое тщательное расследование, а суд, который впоследствии вынесет решение, должен быть беспристрастен, так как был брошен дерзкий, гнусный вызов всему азербайджанскому спортивному сообществу», — отметил Али Джафаров.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Физическое и духовное развитие молодежи».