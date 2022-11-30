Украине не стоит торопиться в вопросе вступления в НАТО, на данном этапе необходимо думать о сохранении государства. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Надо двигаться шаг за шагом, сейчас главное — это сохранение Украины», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что в НАТО существуют разные этапы сотрудничества для государства, стремящегося к полноценному членству. Речь идеи о тесном политическом и практическом сотрудничестве с Украиной.

«Это позволит укрепить институты, перейти с советских на новые натовские стандарты. Это позитивно для Украины, для повышения операционной совместимости, а также позволит продвинуться на пути к членству», — добавил Столтенберг.

Также сегодня Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала войны. «В день начала войны мы активировали оборонные планы и решили еще больше увеличить наше присутствие», — отметил он.