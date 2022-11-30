Глава Чечни Рамзан Кадыров написал пост в Telegram-канале в ответ папе Римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев и бурятов.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам», — пишет Кадыров.

«Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену. Более того, каждый мусульманин знает, что врага, произнесшего шахаду, нельзя добивать или проявлять к нему ненависть как к врагу. А совершившего покаяние необходимо и вовсе простить. Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — продолжает Кадыров.

«Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?

В рядах наших бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен. И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу.

Да и вообще, как можно определить на поле боя весёлый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?

Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — считает глава Чечни.