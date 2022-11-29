Провайдер спутникового интернета Starlink (владелец Илон Маск) с 29 декабря повышает стоимость услуг. Теперь для украинцев интернет будет стоить не $60, а $75 в месяц. А терминал и антенна теперь стоят не $500, а $700.

Об этом свидетельствует текст письма, которое Starlink направил украинским клиентам. «Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с $60 до $75. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29.12.2022. Если вы не желаете продолжать пользоваться сервисом, вы можете отменить [подписку] в любое время», – говорится в сообщении.

До 2 августа тариф для Украины составлял $100, однако в День Независимости Украины компания Илона Маска объявила о его снижении. Теперь же тариф снова повысили.