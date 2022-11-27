В результате российских ударов 23 ноября в Украине пропало основное электроснабжение четырех атомных электростанций – они перешли в аварийный режим работы. Из-за этой ситуации в мире растут опасения, что постоянные атаки России на украинскую энергосистему угрожают безопасности АЭС, сообщает The Guardian.

Как пишет газета, крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которую российские войска захватили после начала полномасштабного вторжения еще в марте 2022 года, была выключена из сети с сентября на фоне частых обстрелов территории вокруг нее. Три другие украинские АЭС – Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая – не были прямыми целями последних ракетных ударов России, но их безопасность оказалась под угрозой.