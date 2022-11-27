Германия продолжает оказывать военную помощь Украине. Так, на прошлой неделе Украина получила 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Кроме того, Германия передала украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны.

К тому же, для отправки в Украину Германия готовит еще 14 гусеничных машин с дистанционным управлением для поддержки обеспечения.

Отметим, что сроки и способы доставки техники не разглашаются.