Американцы не хотят мирных переговоров по ситуации в Украине, они боятся только ядерного конфликта, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Нам надо договариваться. Договариваться разумно и говорить о мире. Надо выставить Украину и стоящих за ней поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят (идти) ни на какие мирные переговоры. У них, американцев, которые там рулят через поляков, опасность одна – ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что тогда у них уже будет жарко. Вот их подход», — сказал белорусский лидер журналистам.

При этом Лукашенко опроверг слухи о намерении Минска ввести войска на территорию Украины. «Мы живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы – сколько мы можем задействовать сразу – 35-40 тысяч – не решат проблему. Сегодня не этот тренд (актуален)», — отметил глава Белоруссии.