Венгрия предоставит 187 млн евро Украине для восстановления экономики.

Данный документ подписал премьер-министр Виктор Орбан сообщает идание «Страна».

«Министру иностранных дел и внешнеэкономических связей предлагается начать от имени Венгрии переговоры с целью разработки необходимого соглашения о финансовой поддержке Украины», — говорится в правительственном вестнике.

Финансовые средства будут выделены Будапештом «в соответствии в решением Евросоюза о предоставлении Украине в 2023 году кредитов на восстановление экономики».