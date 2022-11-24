Граждане Литвы смогли собрать 750 тысяч долларов на три морских беспилотника Украине, написал в Twitter литовский журналист Андриус Тапинас.
По его мнению, они должны испугать российский черноморский флот.
Граждане Литвы смогли собрать 750 тысяч долларов на три морских беспилотника Украине, написал в Twitter литовский журналист Андриус Тапинас.
По его мнению, они должны испугать российский черноморский флот.
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