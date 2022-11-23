Американский рэпер Канье Уэст, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году, заявил, что лично предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве «вице-президента».

«Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать», — написал Уэст в Twitter о своем визите во флоридскую резиденцию Трампа.

Затем рэпер задает своим читателям вопрос: какой, по их мнению, был ответ Трампа, когда «я попросил его быть моим «вице-президентом» в 2024 году».

Ранее Уэст заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист и бывший «крайне правый» редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. В ходе президентской кампании перед выборами в США в 2017 году портал поддерживал баллотировавшегося тогда Трампа.

Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году, тогда он набрал менее 1% голосов.