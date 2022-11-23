Положительно оцениваем саммит лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи.

Об этом на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване 23 ноября заявил президент России Владимир Путин.

По его оценке, итоги этого саммита, в том числе совместное заявление, создали хорошую основу для будущих компромиссов.

По словам Путина, путем последовательного выполнения договоренностей по части делимитации, транспортной разблокировки, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Президент России выразил надежду, что это позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку.

Он добавил, что урегулирование армяно-азербайджанского требует внимания. Путин также поблагодарил Армению за председательство в ОДКБ.