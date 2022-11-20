Сборная Эквадора со счетом 2:0 победила команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Забитыми мячами в составе эквадорской сборной отметился Эннер Валенсия (16-я минута — с пенальти, 31). Валенсия забил на третьей минуте матча, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.

Изначально чемпионат мира должен был стартовать 21 ноября матчем между сборными Нидерландов и Сенегала, которые выступают в группе А вместе с командами Катара и Эквадора. Однако 11 августа бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) перенесло матч открытия с 21 ноября на 20 ноября. Решение было связано с преемственностью традиции отмечать начало мирового первенства церемонией открытия и первым матчем с участием хозяев турнира.