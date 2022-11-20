Азербайджан играет белыми — встреча президента Ильхама Алиева с делегацией Евросоюза подтвердила это еще раз.

В числе прочего, глава государства еще раз подтвердил позицию нашей страны. Азербайджан готов обсуждать вопросы прав и безопасности с армянами Карабаха. Но, во-первых, наша страна категорически не согласна делать эту тему частью будущего мирного договора. А во-вторых, Азербайджан готов говорить с армянами Карабаха, но не с элементами, засланными из Москвы с вполне понятной повесткой дня. Президент Азербайджана провёл четкие и понятные «красные линии».

Глава государства в очередной раз разрушил мечту Армении о «реанимации» темы особого статуса Карабаха, но в то же время четко и недвусмысленно дал понять, что в Баку готовы к диалогу, к соприкосновению и к совместному проживанию армян и азербайджанцев в Карабахе. И готовы предоставить армянам Карабаха — своим гражданам! — и права, и безопасность.

В ответ в стане карабахских сепаратистов началась форменная истерика. Давид Бабаян, громко именующий себя «министром иностранных дел Нагорного Карабаха», заявил в интервью армянской редакции радио «Свобода» — радио «Азатутюн»: сепаратисты, оказывается, желают вести переговоры с Азербайджаном только в международном формате, с участием посредников. Как истерично вопит Бабаян, «то, о чем говорит Алиев, не что иное, как просто окончательная капитуляция: группа аборигенов, осознавших свою «вину» и пришедших с повинной, просит, умоляет мать-Азербайджан простить их и позволить им просто жить на азербайджанской земле».

А сами сепаратисты хотели бы использовать формат Минской группы ОБСЕ. Как разглагольствует Бабаян, «могут быть какие-то встречи, но не только Азербайджан-«Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval), это может быть Азербайджан, «Арцах», Армения, Россия, США, Франция, в разном составе, в том или ином месте, но это обязательно должен быть международно признанный формат, а международно признанный формат – это формат Минской группы ОБСЕ».

А тут нужен подробный разбор. И четко расставленные акценты.

Дело даже не в том, что кончину Минской группы, на которую так уповает господин Бабаян, признал уже и Филипп Рикер, до последнего представлявший в ней США. Причем сделал это не на тайной записи, а на слушаниях в Конгрессе.

Более того, в Азербайджане говорят о диалоге с армянами Карабаха, об определённых контактах с ними, но не о переговорах с верхушкой сепаратистов. Так что эти свои мечты Давид Бабаян может… ну, скажем, изложить красивым почерком, свернуть листок в трубочку и завязать красивой ленточкой, но не более того.

А теперь серьезно. Азербайджан хочет мира и предлагает мир — реальный, достойный, долгосрочный, с гарантиями безопасности и прав для карабахских армян и то самое совместное проживание. Именно этого требует и международное право, и азербайджанское законодательство, и логика событий. Притом что в мировой истории превалируют куда более «жесткие» примеры — достаточно вспомнить судетских немцев, которые по науськиванию Гитлера подняли сепаратистский мятеж, визжали от радости после мюнхенской сделки, а потом, после разгрома Германии, не совсем добровольно покидали Чехословакию, откуда их не только в переносном смысле выталкивали в спину.

В отличие от многих европейских стран, Азербайджан считал и считает армян Карабаха своими гражданами, выступает за мир, за совместное проживание, гарантирует их безопасность и права, а это возможно только в рамках азербайджанского законодательства. Именно в таком направлении развивалась ситуация в течение последних двух лет. Шла пусть и невидимая, но вполне плодотворная работа, будь то эксплуатация Сарсангского водохранилища, строительство дорог и т.д.

Но нынешней осенью, с появлением в Ханкенди Рубена Варданяна, ситуация изменилась. В Ханкенди и в прямом, и в переносном смысле замелькали линялые транспаранты и лозунги 1988 года выпуска. Подтекст понятен: верхушка сепаратистов увидела в той самой «повестке дня», с которой прибыл в Ханкенди Варданян, возможность продлить свое пребывание у власти, то есть, пардон, «у кормушки».

Азербайджанские предложения — это «спасательный круг», брошенный армянам Карабаха, но не верхушке сепаратистов. Которые прекрасно понимают, что с них могут спросить за очень многое, от поддержки терроризма до грабежа захваченных земель.

В результате команда Араика Арутюняна с жаром ухватилась за надежды на рестарт «миацума» при иностранной поддержке со стороны то ли российских «державников», которые вынашивают планы сохранить конфликт в «рабочем состоянии», заложить мину в виде «отложенного статуса Карабаха» будущим поколениям и оставить здесь на подольше своих миротворцев, то ли французских любителей наполеоновских грез, намеренных использовать тему своих «особых отношений» с Арменией ради давних «разборок» с Турцией за влияние в Средиземном море, то ли, на худой конец, ереванских реваншистов.

Но этой самой верхушке сепаратистов за два года можно было бы уяснить для себя постконфликтные реалии. Для начала никаких правовых и легальных оснований у притязаний Армении на Карабах, пусть даже замаскированных под местный сепаратизм, не было и нет.

Армянская сторона уповала только на фактор грубой силы, причем даже не своей — в лице 366-го полка, Псковской дивизии ВДВ и прочих российских «ихтамнетов». Оккупированные азербайджанские земли могли рассматриваться как предмет торга по принципу «территории в обмен на статус». Но теперь у Армении не осталось ничего. Территории освобождены военным и военно-политическим путём. Разгромлены не только незаконные вооружённые формирования в Карабахе, но и армия самой Армении. Стратегические высоты, дороги, ключевые позиции контролирует сегодня Азербайджан — причем не только в Карабахе, но и в самой Армении. А основные коммуникации находятся в досягаемости азербайджанской артиллерии — и это не считая беспилотников. С которыми армянские «зинворы» очень хорошо знакомы.

Наконец, и операция «Фаррух», и операция «Возмездие», и недавние бои в Кельбаджарском районе дают предостаточно пищи для размышлений: армянской стороне лучше избегать резких телодвижений. За это «прилетит»

И самое главное, азербайджанское миролюбие еще не означает, что в Ереване и Ханкенди могут выставлять какие угодно капризы, а в Баку будут их выслушивать и выполнять. И тем более не стоит путать мирные инициативы с капитуляцией. Капитуляцию, если кто забыл, подписала два года назад Армения. И если сегодня по ту сторону линии соприкосновения отвергнут мирные предложения и попытаются топать ножками и срывать диалог, ответственность будет лежать исключительно на армянской стороне.

И, как показал опыт 44-дневной войны, следующие предложения будут куда жёстче нынешних. Так что проигрывать тоже надо уметь.

Нурани, обозреватель