Милли Меджлис одобрил законопроекты об открытии посольств в Албании, Израиле, Кении, постпредства в офисе ООН в Найроби, представительства в Палестине. Новые диппредставительства укрепят наши дипломатические усилия.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети «Твиттер».

National Assembly @Milli_Majlis of #Azerbaijan approved bills on opening of Embassies in #Albania, #Israel, #Kenya, a PM in @UN Office at Nairobi, & a Representative Office in #Palestine. New dip. missions will further strengthen our diplomatic efforts. Congratulations!

