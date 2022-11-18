Принятая Сенатом Франции скандальная антиазербайджанская резолюция продолжает оставаться в фокусе внимания. Однако вслед за вполне понятной первой реакцией набирает обороны процесс, если угодно, переоценки этого документа. Где уже появляются первые признаки того, что исполнительная власть Франции, а в особенности ее внешнеполитический «сектор», от скандального решения сенаторов желает «ограничиться».

Резолюция Сената Франции по Азербайджану не отражает позицию правительства Франции — такое заявление сделал представитель МИД Франции Брис Рокфей. Как уже рассказывал Minval, Рокфей прибыл в Азербайджан в составе делегации во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем. Эту делегацию принимал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов. В ходе встречи, что было вполне ожидаемо, был поднят вопрос о скандальной резолюции, и мсье Рокфей поспешил откреститься: я не я, резолюция не моя, и вообще на набережной Орсэ, где расположен МИД Франции, думают совсем не так, как в Сенате.

На заявление Рокфея в Армении по крайней мере пока не отреагировали.

Но и здесь первый всплеск «французской эйфории» сменяется разочарованием. «Оптимисты» по привычке убеждают сограждан и себя, что «лёд тронулся», что сделан первый шаг, и надо теперь работать, чтобы санкции против Азербайджана стали реальностью, но даже они признают, что до этой реальности еще далеко (и, добавим от себя, пока под реальные санкции ЕС и США влетела сама Армения). А «пессимисты» в кавычках и без постепенно начинают понимать, что резолюция Сената — это не более чем бумажка, которая принесёт серьёзную «головную боль» французской дипломатии и дополнительные голоса французским сенаторам, но вот получит ли с этого реальные дивиденды Армения — большой вопрос.

Более того, заявление Рокфея оставляет стойкое ощущение дежавю. Российский эксперт Сергей Маркедонов напомнил, что «резолюция от 15 ноября- далеко не первая инициатива французских парламентариев. Можно вспомнить, как 2 года назад тот же Сенат Франции принял резолюцию по Карабаху (ее внесла известная сторонница «армянского дела» Валери Буайе). Тогда в соотношении 305 против 1 представители верхней палаты французского парламента ходатайствовали о признании независимости «НКР» (здесь и далее кавычки наши — Minval) властями V Республики.

С той минуты много воды утекло. Но получил ли Карабах французское признание? Риторический вопрос. Тогдашняя инициатива не была поддержана МИД Франции». Теперь история повторяется. И все куда серьёзнее, чем кажется. Сенаторы могут собирать голоса этнических армян и исламофобов, но у МИДа и правительства задачи уже другие. Во-первых, не стоит забывать об интересах нефтяной компании Total, которая стараниями Сената может лишиться контрактов в Азербайджане. А желающие их перекупить найдутся. Во-вторых, надо думать о том, кому продавать «эйрбасы» и оборудование для аэродромных РЛС (особенно после того, как для аэропортов в Физули и Зангелане его уже закупали не во Франции). И самое главное, в МИД Франции не могут игнорировать угрозу «вылета» из посреднической миссии по Карабаху.

На обывательском уровне в Париже и Лионе могут считать, что Азербайджан — это где-то далеко, и Франция может позволить себе не «париться», что о ней подумают в Баку, а в парламенте — этот обывательский подход разделять. Но если после серии военных и внешнеполитических провалов и в Африке, и на Тихом океане, и в Ливии Франция вылетит из посредничества по Карабаху — тут уже резонанс от пощечины будет погромче, чем кажется многим. Так что вслед за заявлением Рокфея, вполне возможно, последуют и другие шаги официального Парижа, преследующие все ту же цель — «затереть» на азербайджанском треке последствия скандальной резолюции, которые Армению точно не обрадуют.

Нурани, обозреватель