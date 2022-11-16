На сегодня численность населения на планете Земля достигла отметки 8 миллиардов. Во всяком случае, об этом сообщила пресс-служба ООН. В сообщении отмечается, что «этот факт стал важной вехой в развитии человечества». В организации добавили, что для увеличения населения Земли с 7 до 8 млрд человек понадобилось 12 лет, причем большую часть прироста дали Азия и Африка, а вклад Европы назван отрицательным. В ООН полагают, что для достижения отметки в 9 миллиардов потребуется около 15 лет.

А генсек ООН Антониу Гутерриш и вовсе не скрывал своей радости. «Это повод отпраздновать наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни и значительно снизили уровень материнской и детской смертности», — сказал он.

К ООН и радости Гутерриша мы еще вернемся, а пока сообщим еще более сногсшибательную новость. Пока разделенное на два лагеря человечество, один из которого озаботился перенаселением планеты, а другой – обрадовался разнообразию и человечности, в одной маленькой, но «гордой» стране объявили о «благой вести». 8-миллиардный житель Земли родился именно там. Не нужно быть семи пядей во лбу или оракулом, чтобы понять, что речь идет об Армении. Именно армянскому младенцу выпала честь носить гордое звание «восьмимиллиардника». Кто-то, прочитав эту новость, с ироничной усмешкой покачает головой, кто-то покрутит пальцем у виска, но факт остается фактом. По армянским меркам, конечно. Почему бы и нет?

Нашим соседям не впервой оказываться в своих мечтах впереди планеты всей. Они и самые избранные: все, что вокруг движется и не движется, принадлежит им, и вообще, жизнь появилась на «голубой» планете исключительно благодаря им. Только придется разочаровать воодушевленных соседей. Дело в том, что данная цифра очень зыбкая, скользящая. То есть, не может являться на тот или иной час, минуту, секунду и так далее константой. Нет в мире такого компьютера, способного охватить фантастический объем информации, позволяющей точно определить место и время рождения 8-миллиардного жителя Земли. Да и сама цифра выглядит неправдоподобной. Каждый из нас может навскидку вспомнить о том, что в Китае проживает более полутора миллиардов человек, в Индии – более миллиарда, в России – 140-150 миллионов и так далее. Все мы используем это клише. Но так ли это на самом деле?

Рассмотрим некоторые факты, касающиеся 12-годичной давности, когда на свет появился, якобы, 7-миллиардный житель планеты. В 2010 году Екатерина Улитина, сотрудница Центрального Аналитического Центра ЗАГСа, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года — в РФ по документам числится живого населения всего 89 654 325 человек, а не 142 млн, как было заявлено официально в переписи населения. Екатерина Улитина даже привела настоящую статистику, за весь 2009 год умерло около 5 млн человек. А за следующие полгода в 2010 было зафиксировано 4.6 млн. смертей. Более того, в течение 10-15 лет в России по прогнозам этого аналитического центра ожидалась смертность около 40-ка миллионов человек. Екатерина Улитина рассказала об этом в 2010 году, данные официально опубликованы в газете «За Русское дело». Сразу после этого её уволили, но эту информацию ни одна официальная структура не опровергла.

Кроме того, есть ещё расчёты по так называемому индексу зерна. Расчётная норма — около тонны зерна в год на человека, это, конечно, не значит, что каждый человек съедает тонну зерна в год, но по подсчётам специалистов, именно такие объемы нужны для пищевой промышленности, это не только мука, но и корма для мясо-молочного производства, и спирт, и многое другое. Исходя из этих цифр 147 миллионов тоже не набирается. 100 млн.тонн произведено, из них треть уходит на экспорт. Остаётся как раз около 70 млн тонн зерна. Далее. Большое количество фактов указывают на то, что в Поднебесной проживает далеко не полтора миллиарда человек.

Если верить Википедии, суммарное население 20 крупнейших городов Китая составляет около 250 млн. человек (с учётом населения округов). А где же остальной миллиард? В сельской местности? Но ведь та же Википедия сообщает, что доля городского населения в последние годы составила более пятидесяти процентов! Получается около 500 миллионов человек. Конечно, это приблизительная цифра, но вот цифры по продовольствию. Как прокормить полтора миллиарда человек? По опубликованным данным в начале века Китай производил около 500 млн тонн пшеницы. Часть идёт непосредственно на питание, а часть на корм скоту и прочие потребности. Если поверить, что в стране проживает полтора миллиарда человек, то Китай явно не обеспечивает себя зерном. Но если принять, что население в два-три раза меньше, то всё становится на свои места.

Можно возразить, что там в основном едят рис, и действительно, риса там производится около 200 млн тонн в год, но цифры показывают, что этого всё равно не достаточно, чтобы прокормить 1.5 миллиарда человек. Для сравнения: в США собирают в год около 500 млн. тонн зерновых. А численность населения в США составляет всего около 300 млн. человек. А теперь речь пойдет о другой стране-«миллиарднице». Об Индии. Население 20 крупнейших городов Индии — всего около 75 млн. человек. А где же остальные миллиард двести миллионов? Территория страны – чуть больше 3 млн. кв. км. Но по этим цифрам плотность населения в Индии – вдвое выше, чем в Германии. Но в Германии – сплошные города по всей территории. Получается, что в Индии в городах живёт, якобы, около 5% населения.

И, наконец, поговорим о населении планеты Земля. Если учесть всё то, о чём говорилось, то суммарная численность населения земли составит совсем не 7 официальных миллиардов. Нам внушают, что за жалкие последние 200 лет существования человечества количество населения выросло на 6 миллиардов человек. Но это просто нереально, особенно если принять во внимание две мировые войны, унесшие жизни 60 миллионов человек. И это по самым скромным подсчетам. То есть, если в 2010 году численность населения Земли едва дотягивала до отметки в 5 млрд (и то сомнительно), то за 12 лет «кроличий прирост» в 3 млрд. и вовсе кажется фантастикой. Возникает резонный вопрос: для чего ООН оперирует дутыми цифрами, да еще и радуется этому? Ответ на этот вопрос дал еще Гоголь в своем произведении «Мертвые души». Ради денег.

Так, бюджет ООН, который формируется за счет взносов стран, входящих в организацию, на этот год составил 3,1 млрд. долларов. И это только верхушка айсберга. Конечно же, ООН в рамках определенных программ оказывают гуманитарную помощь беженцам, голодающим и другим. Однако, если учесть, что реальная цифра жителей Земли существенно контрастирует с указанной цифрой на бумагах, то нетрудно догадаться, куда уходят остальные неучтенные сотни миллионов, они оседают в Нью-Йорке… Надеюсь, теперь ясно, почему так радовался Гутерриш цифре 8 миллиардов?

Фарид Теймурханлы