18.01 Внимание в ходе переговоров было уделено визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре этого года. По словам Ираклия Гарибашвили, этот визит еще раз подчеркнул добрососедские и дружественные отношения между странами и большой потенциал, в том числе с точки зрения торгово-экономических направлений.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы администрации правительства Грузии по следам переговоров Гарибашвили с Гасановым.

«Разговор коснулся важности обеспечения мира и стабильности для благополучия народа и развития региона. Премьер-министр еще раз отметил, что Грузия и впредь готова всячески содействовать диалогу между двумя соседними странами.

Внимание было уделено инициированной Ираклием Гарибашвили «Мирной инициативе добрососедства на Южном Кавказе», в которой наряду с государствами Южного Кавказа участвуют и международные партнеры.

Глава правительства поблагодарил азербайджанскую сторону за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны», — говорится в заявлении.

***

15.55 14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом сообщили в министерстве обороны.

Сначала генерал-полковник З.Гасанов в сопровождении делегации посетил площадь Героев в центре Тбилиси и возложил венок к памятнику павшим за территориальную целостность Грузии.

Затем министр обороны встретился с премьер-министром Грузии.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии. Была подчеркнута особая значимость визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре нынешнего года. Отмечалось, что регулярные встречи глав государств способствуют дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран, отмечалось, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.