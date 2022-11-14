Перепуг на государственном уровне проявляется по-разному. И далеко не всегда это сирены воздушной тревоги, всеобщая мобилизация и толпы обывателей, сметающих в магазинах соль, спички, крупу и консервы. Иногда общегосударственная паника проявляется в виде, к примеру, законодательной инициативы. Именно так развиваются сегодня события в Ереване.

В парламенте Армении, названном на французский манер Национальным собранием, выдвинута показательная инициатива — об упрощенном предоставлении гражданства тем, кто родился на территории Армянской ССР до 1988 года. На первый взгляд, армянская верхушка решает свою давнюю и наболевшую проблему — «дефицита армян». С началом карабахского противостояния Армению, по самым скромным подсчетам, покинули не менее миллиона человек.

Но в реальности все не совсем так. Точнее, совсем не так. В Ереване пытаются «сыграть на опережение» в таком болезненном вопросе, как ответственность за «этнические чистки» азербайджанцев на территории Армении.

Здесь, пожалуй, нужно пояснение. Для широкой — и легковерной — публики армянская верхушка может рассказывать сказки про «древний армянский Эребуни» или про то, что «армяне — одна из немногих наций, кто живет на своей земле», но в реальности здесь прекрасно осведомлены, что Армению создавали на землях азербайджанского Эриванского ханства. До последнего времени здесь были уверены, что за депортации азербайджанцев из Армении — а они, напомним, проводились несколько раз — отвечать никому не придется. Но сейчас, когда Армения проиграла «горячую» войну, а теперь проигрывает и дипломатическую, в Ереване начинают понимать: реанимации статуса Карабаха не будет, а вот вопрос о гарантиях прав для изгнанных из Армении азербайджанцев Азербайджан уже ставит. Армянских политиков пугает многое: и телепередачи, посвящённые реальной истории Армении, и то, что в Азербайджане стали использовать не придуманные армянские, а исторические азербайджанские топонимы — Басаркечар вместо «Варденис», Истису вместо «Джермук» и т.д. Наконец, есть еще невидимая, неафишируемая, но оттого еще более опасная для Еревана юридическая работа.

И теперь в Армении решили сыграть на опережение. И принять закон, который теоретически мог бы относиться к азербайджанцам, изгнанным из Армянской СССР в результате сплошных «этнических чисток» 1988-1989 года.

Но вот на деле армянская «законодательная инициатива» представляет собой очередное политическое мошенничество, вроде открытия КПП на весьма ненадежных дорогах вместо открытия Зангезурского коридора. Точнее, Армения пытается «разменять» право азербайджанской общины на возвращение на индивидуальный порядок упрощённого предоставления гражданства тем, кто родился до 1988 года. А это, мягко говоря, не одно и то же.

Прежде всего, согласно международной практике и международному гуманитарному праву, если человек был изгнан из страны, где он жил, в результате расовой или национальной ненависти (а изгнание азербайджанцев из Армении представляло собой именно это), то такое изгнание не лишает его права на гражданство. То есть, если кто не понял, второй раз обращаться с просьбой об этом самом гражданстве — заведомый абсурд.

И, наконец, кроме индивидуального права на возвращение, у изгнанной азербайджанской общины есть и коллективные права, и прежде всего то, что в международном праве называется право на Родину — right to Homeland. И это не лазейка в законе об упрощенном предоставлении гражданства, где у чиновников, которые это гражданство будут предоставлять, есть все полномочия просьбу родившегося до 1988 года в Армении, условно говоря, Погоса Ашотяна удовлетворить, а Али Мамедова — отклонить. Право общины на возвращение предусматривает автоматическое восстановление гражданства не только тем, кто был непосредственно изгнан, но и их потомкам. Более того, этнические чистки 1988 года были самыми массовыми и жестокими, но далеко не первыми. Есть еще погромы 1985 года, несколько «волн» депортаций и «переселения», и потомки жертв тех этнических чисток тоже обладают правом на возвращение.

Наконец, это возвращение не должно строиться по принципу «выдали паспорт и забыли» (это если еще паспорт действительно будет выдан). Жертвы «этнических чисток» должны получить надежные, и скорее всего международные, гарантии, что в случае возвращения будет обеспечена их безопасность и гарантированы индивидуальные и коллективные права. А это и обучение на родном языке, и право развивать свою культуру, и религиозная свобода, куда уж точно не укладывается разрушение в Армении практически всех мечетей, кроме Голубой мечети в Ереване…Есть еще вопрос компенсации за утраченное имущество. Есть, наконец, моральная, политическая и правовая ответственность за этнические чистки и отдельных персон, и страны в целом.

Словом, Армении пора привыкать, что излюбленный лозунг об «ответственности за геноцид и преодолении его последствий» сегодня разворачивается против Армении. И да, здесь речь идёт о вполне реальном геноциде.

Нурани, обозреватель