Крупное возгорание произошло на территории нефтяного завода в промышленном городе Мобарак в провинции Исфахан, расположенной в центральной части Ирана, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные службы безопасности.

Так, пожар охватил завод по производству автомобильного масла. В его тушении задействовано 20 бригад пожарных, сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы. О возможных пострадавших информации пока не приводится.

Всего в населенном пункте, где произошло возгорание, насчитывается около 400 промышленных объектов.