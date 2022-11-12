На табачном заводе в Загатальском районе произошел пожар.
Пожар произошел на заводе по сушке табака, принадлежащем ООО «Agro İndustry», и расположенном в селе Юхары Тала, сообщает АПА.
На место были привлечены пожарные машины и техника Госслужбы пожарной охраны по Загатальскому району. Пожар удалось локализовать.
Сгорело 100 из 400 ящиков с хурмой, которые находились в сушильной камере, около 300 ящиков пришли в непригодное состояние.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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