На табачном заводе в Загатальском районе произошел пожар.

Пожар произошел на заводе по сушке табака, принадлежащем ООО «Agro İndustry», и расположенном в селе Юхары Тала, сообщает АПА.

На место были привлечены пожарные машины и техника Госслужбы пожарной охраны по Загатальскому району. Пожар удалось локализовать.

Сгорело 100 из 400 ящиков с хурмой, которые находились в сушильной камере, около 300 ящиков пришли в непригодное состояние.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.