В Азербайджане внесены изменения в правила технического осмотра транспортных средств.

Это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон «О дорожном движении».

Согласно новой статье, транспортные средства допускаются к техническому осмотру при наличии обязательного страхования гражданской ответственности у их владельцев, а транспортные средства, посредством которых осуществляются пассажироперевозки, допускаются к техосмотру при наличии обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев (за исключением внутригородской пассажироперевочки).