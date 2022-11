ООН готова работать совместно с Азербайджаном для достижения мира, процветания и устойчивого развития.

Организация объединенных наций также поздравляет азербайджанский народ по случаю 9 Ноября — Дня Государственного флага.

Мы ценим наше партнерство с Азербайджаном.

Об этом говорится в публикации представительства ООН в Азербайджане в соцсети Twitter.

.@UNinAzerbaijan extends its warm congratulations to the people of #Azerbaijan on the occasion of #StateFlagDay. We value our partnership with & stand ready to work together to achieve peace, prosperity & sustainable development.

Dövlət Bayrağı Gününüz mübarək! pic.twitter.com/OZkEjTujrJ

— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) November 9, 2022