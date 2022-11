Посольство Израиля в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага.

Поздравление было размещено на странице дипломатического представительства в соцсети Twitter.

The Embassy of Israel congratulates the people of Azerbaijan on the occasion of the State Flag Day pic.twitter.com/V12JiG32yZ

