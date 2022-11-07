«Наша переговорная позиция ясна: сначала Россия выводит войска из Украины, после этого — всё остальное. Путин готов? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: поговорим со следующим руководителем России», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Комментарии Подоляка последовал за сообщениями американских СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинских лидеров продемонстрировать готовность вести переговоры с Москвой.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан также провёл секретные переговоры с приближёнными Владимира Путина. Их целью было снижение уровня эскалации и ядерной угрозы в войне в Украине.