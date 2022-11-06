Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Провела хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Позитивное развитие событий: предложим на следующей неделе план финансовой поддержки Украины на 2023 год», — сказала она.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники также сообщало, что Евросоюз собирается предоставить Киеву значительную часть программы бюджетной помощи на 2023 год, объемом до 18 млрд евро, в виде кредитов.