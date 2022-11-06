Представители стран Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, все лидеры и высокопоставленные чиновники стран Запада публично избегают заявлений, которые могли бы поставить Украину в какие-либо рамки. При этом в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира.

«Западные дипломаты говорят, что Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения войны в Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и тот факт, что обе стороны верят в свою победу», — говорится в публикации.